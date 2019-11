Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Backnang - Kellerbrand, 1 Person verletzt

Aalen (ots)

Backnang - Kellerbrand, 1 Person verletzt

Am Donnerstag gegen 01:20 Uhr entdeckte ein Zeitungsausträger eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines Wohnblocks im Dresdener Ring und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte drang dichter Rauch aus dem Treppenhaus und es stellte sich schnell heraus, dass es in einem Kellerabteil brannte. Die Feuerwehr Backnang war mit starken Kräften im Einsatz und konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen. In dem Gebäude befinden sich 9 Wohneinheiten und deren Bewohner konnten alle aus dem Gebäude ins Freie gelangen. Eine 90-jährige Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Bei der Überprüfung der Wohnungen durch die Feuerwehr musste festgestellt werden, dass zwei Wohnungen aktuell nicht bewohnbar sind. Deren insgesamt drei Bewohner konnten bei Verwandten unterkommen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Hierzu werden die weiteren Ermittlungen zur Tageszeit durchgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell