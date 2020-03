Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gaststätteneinbruch in der Rathausstraße Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag ein rückwärtig gelegenes Fenster einer Gaststätte in der Rathausstraße im Heidelberger Stadtteil Rohrbach auf und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Mit Bargeld sowie einem Tresor, in dem sich weiteres Münz- und Scheingeld befand, suchten die Einbrecher wieder "das Weite". Die Höhe des Diebstahlsschadens schlägt mit über 1.000 Euro zu Buche. Die Polizei wurde kurz nach 1.30 Uhr über den Einbruch in Kenntnis gesetzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern führte nicht zum Erfolg. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen, die evtl. auf den Einbruch aufmerksam wurden und Hinweise zu dem/den Täter/n geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, aufzunehmen.

