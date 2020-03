Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Roller-Fahrer bei Unfall verletzt - Einlieferung ins Krankenhaus

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Verletzt wurde ein 16-jähriger Roller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 15 Uhr in der Haupt-/Bahnhofstraße. Ein Opel Zafira-Fahrer musste aufgrund stockenden Verkehrs anhalten, was der nachfolgende Roller-Fahrer zu spät erkannte und aufgefahren war. Der Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu, die nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 1.500 Euro.

