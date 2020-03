Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/BAB 6: Lebensmitteltransporter um über 70 Prozent überladen

Schwetzingen/BAB 6 (ots)

Einer Streife der Verkehrspolizei Heidelberg fiel am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim und dem Autobahndreieck Hockenheim ein "tiefergelegter" Mercedes Sprinter auf. Der Kleintransporter wurde auch der nächsten Ratsanlage einer Kontrolle unterzogen. Dabei fielen auch die durchgedrückten Reifen und Blattfedern an der Hinterachse auf. Wie sich herausstellte hatte der Fahrer in Frankfurt das Fahrzeug bis unter das Dach mit Obst, Gemüse und Reis beladen und war auf dem Weg in Richtung Heilbronn. Eine Wiegung auf einer Waage ergab ein Gesamtgewicht von 6060 Kilogramm. Das entsprach bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 Kg eine Überladung um 73 Prozent. Die Fahrt war damit bis zur Umladung beendet, den Fahrer erwartet ein saftiges Bußgeld.

