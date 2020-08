Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autotür knallt bei der Fahrt gegen ein geparktes Auto (17.08.2020)

Tuttlingen (ots)

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 15.45 Uhr in der Brunnentalstraße ereignet hat. Aus unbekannter Ursache ging während der Fahrt die hintere rechte Tür eines Opel auf und beschädigte bei der Vorbeifahrt ein Fahrzeug, welches am Straßenrand stand. Verletzt wurde niemand.

