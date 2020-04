Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Kradfahrerin erliegt ihren Verletzungen

Neuenhaus (ots)

Die gestern um 18:40 Uhr auf der Lingener Straße in Neuenhaus (OT Osterwald) verunfallte Kradfahrerin ist heute infolge ihrer schweren Verletzungen verstorben. Die Kradfahrerin befuhr die Lingener Straße aus Wietmarschen kommend in Richtung Veldhausen. Im einer dortigen Linkskurve kam die 30-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde die Fahrerin lebensgefährlich verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort einen Tag später ihren Verletzungen.

