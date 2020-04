Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis - Mehrere Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen

Landkreis (ots)

Auch am Freitag setzte die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim die Corona-Kontrollen fort. In Lingen wurde eine Zusammenkunft von mehreren, nicht in einer häuslichen Gemeinschaft lebenden, Personen aufgelöst, die gemeinsam einer Wohnung Alkohol in konsumierten. In Aschendorf wurde vier Jugendlichen ein Platzverweis erteilt, die den Mindestabstand nicht einhielten. Ähnliches spielte sich in Papenburg, Schüttorf und Bad Bentheim ab. Hier wurde ebenfalls mehrere Personengruppe kontrolliert, die sich nicht an den Mindestabstand von 1,50 Metern hielten. Es wurden unter anderem Platzverweise erteil. In Meppen in der Straße Abbemühlen wurde von den Beamten gestern Abend eine Grillparty mit acht Personen aufgelöst. Außerdem wurde am Nagelshof in Meppen eine Gruppe des Platzes verwiesen, die sich zum Shisha rauchen getroffen hatte.

