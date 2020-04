Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Hecke gerät in Brand

Werpeloh (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet vergangene Nacht gegen 03:00 Uhr eine Lebensbaumhecke am Kreuzkamp in Werpeloh in Brand. Der Heckenbrand dehnte sich über ca. 35 Meter aus. Die Feuerwehr Werpeloh war mit einem Eisatzfahrzeug und zehn Kräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Sögel, Tel. 05952/93450, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell