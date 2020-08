Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer kommt von der Straße ab (17.08.2020)

Furtwangen (ots)

Zu einem Unfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer kam es am Montagnachmittag gegen 13 Uhr in der Bregstraße. Ein 17-Jähriger kam mit einem Motorrad der Marke KTM Duke 125 in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und stürzte. Der junge Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell