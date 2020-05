Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand eines Gebäudeanbaus - ein Leichtverletzter

Hamm-Uentrop (ots)

Bei dem Brand eines Einfamilienhaus-Nebengebäudes auf dem Nieliesberg wurde am heutigen Nachmittag ein 53-Jähriger leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Gegen 16.25 Uhr bemerkte der Unglücksrabe den Brand im Bereich einer Küchenzeile. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es ihm, das Feuer mit einem eigenen Feuerlöscher zu bekämpfen. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen "Fahrlässiger Brandstiftung" eingeleitet. (es)

