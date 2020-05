Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hygienemittel anscheinend weiter gefragt

Hamm-Mitte (ots)

Aus einem Ärztehaus an der Werler Straße wurden vermutlich am 20. Mai zwischen 6 und 13 Uhr Hygienemittel entwendet. Aus mehreren Sanitäreinrichtungenen für Patienten sind Desinfektions- und Seifenspender sowie Drückergarnituren von Toiletten abmontiert worden. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

