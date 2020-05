Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Müllcontainer brennen- Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Zwei brennende Müllcontainer am Chattanoogaplatz lösten am Dienstag, 26. Mai 2020 einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Gegen 00.50 Uhr verständigte ein Anwohner die Feuerwehr, welche den Brand löschte. Ein Zeuge hatte zuvor zwei Männer und eine Frau gesehen, die sich an den Mülleimern aufgehalten hatten. Eine Person ist zirka 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß und trug eine Jogginghose, eine dunkle Kappe und ein dunkles Oberteil. Die zweite Person trug eine rötliche, helle Jacke. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell