Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Rhynern (ots)

Zwei Männer wurden am Montag, gegen 15 Uhr, auf dem Osttünner Weg bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 55-Jähriger befuhr mit einem BMW Z4 den Osttünner Weg in nördliche Richtung und stieß an der Kreuzung Am Tünner Berg mit dem Audi A 6 eines 44-Jährigen zusammen. Dieser befuhr zuvor die Straße Am Tünner Berg in westliche Richtung. Die Verletzten mussten mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit zeitweise gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. (ag)

