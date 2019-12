Freiwillige Feuerwehr Weeze

Feuerwehr Weeze: Verkehrsunfall

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Feuerwehr Weeze zu einer nicht alltäglichen Einsatzstelle mit auslaufenden Betriebsmitteln alarmiert. Auf der Karl-Arnold-Straße ist ein Fahrzeug mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert. Eine solches Bild bietet sich den Kameraden normalerweise nur auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften. Der Aufprall war so stark, dass das geparkte Fahrzeug auf die Seite geschleudert wurde und das Fahrzeug des Verursachers in einem Vorgarten zu stehen kam. Die Feuerwehr nahm die auslaufenden Betriebsmittel auf und leuchtete die Unfallstelle aus. In Absprache mit der Polizei wurde nach der Unfallaufnahme die Straße gereinigt.

