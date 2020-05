Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall verursacht und geflüchtet

Hamm-Heessen (ots)

Am Montagabend (25. Mai), gegen 22.45 Uhr, ereignete sich auf dem Sachsenring in Höhe des Obi-Baumarktes ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Ein 56-jähriger Mercedesfahrer aus Hamm musste dort in Richtung des Fahrbahnrands nach rechts ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab, nachdem ein bislang unbekannter Audifahrer einen Überholvorgang zu knapp bemessen hatte und verkehrsbedingt vorzeitig wieder einscheren musste. Der Daimler kollidierte mit einer Straßenlaterne. Beide Autofahrer befuhren zuvor den Sachsenring in Fahrtrichtung Sachsenweg und hatten gerade einen Kreisverkehr passiert. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 13000 Euro geschätzt. Die gesuchte Audi-Limousine hatte die Farbe blau oder schwarz. Hinweise auf den Verursache nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 916 - 0 entgegen. (es)

