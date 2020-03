Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Neuenkirchen-Vörden- Diebstahl eines PKW-Reifens

Zwischen Sonntag, 15. März 2020, 14.00 Uhr, und Montag, 16. März 2020, 06.15 Uhr, kam es in der Straße Auf den Koppeln zu einem Diebstahl an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter montierte den vorderen rechten Reifen eines weißen VW Golf ab und entwendete diesen. Der VW Golf war auf einem Hof in der Straße Auf den Koppeln abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden- Einbruch in Lagerhalle

Zwischen Samstag, 14. März 2020, 12.15 Uhr, und Montag, 16. März 2020, 08.05 Uhr, kam es in der Lindenstraße zu einem Einbruch in einer Lagerhalle einer dortigen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. Bislang unbekannte Täter gelangten auf das rückwärtige Gelände und brachen ein Fenster einer Lagerhalle auf. Im Inneren der Lagerhalle versuchten die Täter die Tür zu einem Verkaufsladen aufzubrechen, welches misslang. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Ob die Täter Diebesgut erlangt haben, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

