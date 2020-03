Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 15. März 2020, 15.00 Uhr befuhr eine 44-jähriger aus Lohne mit einem Pkw die Straße Am Sillbruch, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der Halter des Fahrzeuges, ein 35-jähriger aus Lohne ließ die Fahrt zu. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Goldenstedt- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 15. März 2020, gegen 15.48 Uhr befuhr ein 30-jähriger aus Goldenstedt mit einem Pkw die Hauptstraße in Goldenstedt. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Es konnte ein Atemalkoholgehalt von 1,49 Promille festgestellt werden. Dem 30-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 30-jährigen sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Visbek- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 15. März 2020, gegen 16.15 Uhr, ereignete sich auf der Straße Hagstedt (Bundesstraße 69) in Höhe der Einmündung Hagstedt ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 51jähriger aus Vechta befuhr mit einem Motorrad die Straße Hagstedt aus Richtung Schneiderkrug kommend. In Höhe der Einmündung Hagstetdt erkannte der 51jährige zu spät, dass ein vor ihm befindlicher Verkehrsteilnehmer verkehrsbedingt halten musste. Der 51jährige bremste und stürzte beim Bremsen. Hierbei verletzte sich der 51jährige leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell