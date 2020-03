Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Freitag, 13. März 2020, zwischen 07.45 Uhr und 14.30 Uhr, kam es in der Straße Pingel-Anton auf einem Parkplatz eines Busbahnhofes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- bzw. Ausparken einen geparkten grauen Audi A3. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Samstag, 14. März 2020, 14.00 Uhr, und Sonntag, 15. März 2020, 14.00 Uhr, kam es in der Memelstraße zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete beide Kennzeichen CLP-K 946 von einem schwarzen Daimler. Der PKW war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Einbrüche an Sattelauflieger

Zwischen Samstag, 14. März 2020, 12.00 Uhr, und Sonntag, 15. März 2020, 18.30 Uhr, kam es in der Straße Industriezubringer auf einem Firmengelände zu mehreren Einbrüchen an Sattelauflieger. Bislang unbekannte Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise auf das Firmengelände und brachen nach bisherigen Erkenntnissen neun Sattelauflieger auf. Ob die Täter Diebesgut erlangt haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Lindern- Sachbeschädigung an Schuhgeschäft

Am Sonntag, 15. März 2020, zwischen 04.45 Uhr und 07.30 Uhr, kam es in der Werlter Straße bei einem dortigen Schuhgeschäft zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch bislang unbekannte Täter ein Schaufenster des Schuhgeschäftes mit einem Gullideckel eingeschlagen. Es sind keine Gegenstände aus dem Schaufenster entwendet worden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 3000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957-311) entgegen.

Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 15. März 2020, gegen 20.35 Uhr, befuhr ein 18jähriger aus Dwergte mit einem Roller die Straße Holtestraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Rollers ist. Dem 18jährigen wurden die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 15. März 2020, gegen 14.55 Uhr, ereignete sich auf der Straße Kessener Weg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Eine 59jährige aus Cloppenburg überquerte mit einem PKW den Kessener Weg von der Gerhart-Hauptmann Straße kommend in Richtung Freesienstraße. Dabei übersah diese eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 20jährige aus Cappeln mit ihrem Motorrad. Es folgte ein Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 20jährige leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11500 Euro geschätzt.

