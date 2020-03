Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Milchtankwagen

Am Sonntag, den 15. März 2020, gegen 04.30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Meppener mit seinem Milchtankwagen die Altenoyther Straße in Richtung B 401. In einer dortigen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, woraufhin der Tankanhänger auf die Seite kippte und Milch auslief. Für den Zeitraum der Bergung musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro.

Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, den 15. März 2020, gegen 13.25 Uhr befuhr ein 27-jähriger Ostrhauderfehner mit seinem PKW, VW Polo die Hauptstraße aus Ramsloh kommend in Richtung Strücklingen. Als er nach links in den Langholter Weg abbog, übersah er einen entgegenkommenden PKW, VW und kollidiert mit diesem. Die Fahrzeugführerin, eine 19-jährige aus Rhauderfehn, sowie die Beifahrerin des VW-Polo werden durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Saterland/Ramsloh- Verkehrsunfallflucht mit Verletztensuche unter Einsatz eines Polizeihubschraubers

Am Sonntag, den 15. März 2020, gegen 21.09 Uhr, ereignete sich auf der Moorgutsstraße ein Verkehrsunfall. Ein 18jähriger aus Ramsloh befuhr mit einem PKW die Moorgutsstraße. Kurz nach der Unterführung zur Bundesstraße 72 geriet der 18jährige aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kollidierte mit mehreren Straßenbäumen. Anschließend flüchteten der 18jährige Fahrer sowie eine 16jährige Beifahrerin aus Ostrhauderfehn unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund der vor Ort festgestellten Beschädigungen am PKW konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Fahrzeuginsassen schwer verletzt wurden. Aus diesem Grund wurden die Feuerwehren Ramsloh und Scharrel sowie ein Polizeihubschrauber zur Verletztensuche eingesetzt. Die Suche verlief zunächst ergebnislos. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte aufgrund eines Hinweises der 18jährige Fahrer festgestellt werden. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden der 18jährige Fahrer und die 16jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der mitgeführte PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den 18jährigen eingeleitet.

