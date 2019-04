Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei übt in geschlossenen Einheiten (Korrekturmeldung)

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 17.04.2019

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Neuzugänge im Oktober 2018 führten rund 60 Beamte des zweiten Einsatzzuges der 33. Einsatzhundertschaft Wolfsburg am Mittwochvormittag auf dem Dienststellengelände in der Borsigstraße und rund um die Volkswagen Arena eine Einsatzübung durch. Dabei hatte es der Wettergott gut mit den Ordnungshütern gemeint. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen kamen die Einsatzkräfte bei ihren Lauf- und Stellungsübungen in voller Montur schnell auf Temperatur. Um die Arena wurden Formen der offenen und geschlossenen Ordnung ebenso durchgeführt wie taktisches Vorgehen in Zug- und Gruppenstärke. Hierfür konnte man auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen als Störer gewinnen, die es ihren Kollegen in Uniform oftmals nicht leichtmachten. Zugführer und Übungsleiter Hubertus Schrobsdorff: "Wir haben uns in den Einsatzzügen der verschiedenen Einheiten verjüngt und wollen unsere Kolleginnen und Kollegen professionell auf die bevorstehenden Einsätze vorbereiten". Dabei geht es nicht alleine darum fussballtypisches Einsatzgeschehen zu trainieren, sondern sich auch auf mögliche Einsätze in anderen Städten und anderen Szenarien vorzubereiten. Die Übung wurde durch mehrere Führungskräfte der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt beobachtet und dokumentiert.

