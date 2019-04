Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Streit im Supermarkt - Opfer mit Reizgas besprüht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagbergstraße 15.04.2019, 22.20 Uhr

Zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 56 Jahre alten Wolfsburgers kam es am Montagabend gegen 22.20 Uhr vor einem Lebensmittelmarkt an der Laagbergstraße. Das spätere Opfer war zuvor in dem Lebensmittelmarkt einkaufen, als er an der Kasse auf drei junge Männer traf. Die drei Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren bezahlten und wurden dabei von dem 56-Jährigen gebeten, sich doch etwas zu beeilen. Dies quittierten die drei mit der Bemerkung "man würde auf den Mann draußen warten". Als der 56-Jährige wenig später den Lebensmittelmarkt verließ, warteten die drei Männer wie angedroht vor dem Markt. Der 56-Jährige ging an der Gruppe vorbei und wollte in sein Auto steigen. Auf dem Weg dorthin wurde ihm plötzlich, aus der Gruppe der drei jungen Männer heraus, von hinten eine reizende Substanz ins Gesicht gesprüht. In der Folge kümmerten sich zwei Zeugen um den Verletzten, der mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Wolfsburger Klinikum verbracht wurde. Die drei Unbekannten waren etwa 18 - 21 Jahre alt, zwischen 170 cm und 180 cm groß und dunkel gekleidet. Eine der drei Personen war von mitteleuropäischer Herkunft und von kräftiger Statur und hatte einen mittelblonden, nach hinten gegelten Scheitel gehabt. Die anderen beiden Personen hatten ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Die drei Unbekannten hatten eine rote Bierkiste mit sich geführt und sich nach der Tat über die Martin-Luther-Straße in Richtung Parkanlage entfernt.

Die Polizei bittet weitere Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei zu melden. Ferner suchen die Beamten Zeugen, die Hinweise zur Identität der drei Unbekannten geben können. Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

