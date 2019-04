Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räderdiebe unterwegs - 8 Fahrzeuge betroffen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Stralsunderring Wolfsburg, OT Westhagen, Hallesche Straße Wolfsburg, OT Westhagen, Zwickauer Straße Wolfsburg, OT Fallersleben, Zillestraße Wolfsburg, OT Laagberg, Sachsenring Wolfsburg, OT Rabenberg, Am Ziegelteich Wolfsburg, OT Hehlingen, Bergstraße Wolfsburg, OT Almke, Almker Straße

12.04.2019, 18.00 Uhr - 15.04.2019, 08.25 Uhr

Räderdiebe waren am vergangenen Wochenende in Wolfsburg und Umgebung aktiv. Gleich acht Fälle registrierte die Polizei zwischen Freitagabend und Montagmorgen. Dabei verursachten die Unbekannten einen Schaden vonmindestens 20.000 Euro.

Westhagen: In Westhagen entwendeten zwischen Freitagabend 18.00 Uhr und Samstagmorgen 05.00 Uhr Unbekannte aus einer Tiefgarage im Stralsunder Ring einen Satz Kompletträder. Dabei ließen die Täter den betroffenen schwarzen Golf 7 auf Backsteinen zurück.

Zwischen Sonntagmittag 13.00 Uhr und Montagmorgen 07.30 Uhr wurde in der Halleschen Straße auf einem Gemeinschaftsparkplatz ein weißer Golf aller 4 Räder entledigt.

Wenige Meter weiter in der Zwickauer Straße wurde zwischen Sonntagabend 18.00 Uhr und Montagmorgen 07.46 Uhr in einer Tiefgarage ein ebenfalls weißer Golf angegriffen. Die Täter öffneten hierzu gewaltsam das Garagentor und beschädigten damit den Öffnungs-, bzw. Schließmechanismus. Anschließend montierten sie beide Vorderräder und ein Hinterrad des Golf GTI ab. Das vierte Rad versuchten sie ebenfalls zu entwenden, jedoch stand der Wagen zu dicht an der Garageninnenwand.

Fallersleben: Zur selben Zeit erwischte es einen weiteren Golf GTI, den sein Besitzer in der Zillestraße am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Hier entwendeten die Unbekannten eine Satz Alufelgen vom Typ Pretoria, mit Sommerreifen der Marke Pirelli. Laagberg: Im Sachsenring bockten die Räderdiebe zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 07.18 Uhr einen roten VW Golf auf. Die Räder wurden vorher gelöst und anschließend entwendet.

Rabenberg: Am Rabenberg schlugen die Räderdiebe in der Straße Am Ziegelteich zu. Hier montierten sie von einem Golf 7 GTI das linke Hinterrad ab, danach ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Möglicherweise wurde sie gestört. Die Tatzeit lag hier zwischen Sonntagabend 20.10 Uhr und Montagmorgen 08.25 Uhr

Hehlingen: In der Hehlinger Bergstraße erwischte es einen gerade einmal 6 Tage alten Golf R7. Der graue Volkswagen stand am Fahrbahnrand und auch hier wurden die VW Pretoria Felgen mit der Größe 8J x 19 zwischen Sonntagabend 19.00 Uhr und Montagmorgen 06.45 Uhr entwendet.

Almke: Ebenso Glück hatte ein Golf 7 der R-Linie in Almke. Das Fahrzeug stand in der Almker Straße unter einem Carport und es wurde versucht zwischen Sonntagnachmittag 17.00 Uhr und Montagmorghen 07.00 Uhr alle vier Räder zu entwenden. Auch hier ist es wahrscheinlich, dass die Täter gestört wurden.

Bereits seit 2018 verzeichnet die Polizei in Wolfsburg vermehrt dieses Deliktfeld. Seit dieser Zeit wurden über 130 Taten bei den Wolfsburger Strafverfolgern angezeigt. "Geht man bei einem einzelnen Fall von einem Schaden von 2.500 Euro aus, so ist bald eine Schadengrenze von einer halben Millionen Euro erreicht", so Polizeisprecher Thomas Figge. Dabei entwenden die Täter überwiegend teure Felgen von sportlichen bzw. hochwertigen Automobilen des Wolfsburger Autoherstellers. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass die Täter bei ihren Taten mit einem Fahrzeug unterwegs sind, um ihre Beute rasch abtransportieren zu können. Die Polizei bittet darum, Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben sich bei den Beamten in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

