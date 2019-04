Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ford überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Leuckartstraße 16.04.2019, 13.10 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und zwei schrottreifen Fahrzeugen ereignete sich am Dienstagmittag auf der Leuckartstraße. Gegen 13.10 Uhr befuhr ein 78 Jahre alter Fahrzeugführer aus Helmstedt mit seinem Ford Focus die Walbecker Straße in Richtung Leuckartstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kommt er kurz hinter dem Kreuzungsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug des 78-Jährigen überschläg sich daraufhin und kommt auf dem Dach zum Liegen. Anschließend kracht der Ford Focus noch in den am rechten Fahrbahnrand abgestellten schwarzen VW Fox einer 21 Jahre jungen Frau aus dem Landkreis Börde. Der ältere Herr aus dem Ford Focus zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

