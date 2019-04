Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Audi gerammt - blaues Fahrzeug flüchtet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Marienstraße 16.04.2019, 21.25 Uhr

Die Polizei in Helmstedt sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagabend gegen 21.25 Uhr in der Marienstraße ereignete. Eine 42 Jahre alte Fahrzeugbesitzerin hatte dort gegen 18.00 Uhr silbernen Audi A4 rechtsseitig vor der Einmündung zur Leuckartstraße am Straßenrand abgestellt. Kurz nach 21:30 Uhr klingelte eine Nachbarin bei der 42-Jährigen und teilte der überraschten Fahrzeugbesitzerin mit, dass sie gesehen habe, wie kurz zuvor ein dunkelblauer Wagen gegen den Audi gekracht und anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern davongefahren sei. Als die 42-Jährige daraufhin zu ihrem Fahrzeug ging musste sie feststellen, dass ihr Audi von einem blauen Fahrzeug vorn links stark beschädigt wurde. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen mindestens auf 1.000 Euro belaufen. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und hofft darauf, dass andere Passanten oder Autofahrer Hinweise zu dem verursachenden blauen Wagen geben können. Zuständig ist die Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

