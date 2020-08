Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mountainbiker verletzt sich bei Sturz (17.08.2020)

Bräunlingen (ots)

Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten kam es am gestrigen Montag gegen 12 Uhr in der Herdenstraße. Ein 49-jähriger Mountainbike-Fahrer befuhr die Straße abwärts und kam aufgrund eines Bremsfehlers zu Fall. Beim Aufprall auf die Straße zog sich der Mann schwere Verletzungen zu, weshalb ihn ein Rettungsdienst in eine Klinik bringen musste. An seinem Rad entstand kein Schaden.

