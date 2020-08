Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf/Lkrs. RW) Totalschaden an Porsche (17.08.2020)

Epfendorf (ots)

Eine leicht verletzte Beifahrerin und Sachschaden von rund 150.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17 Uhr auf der A 81 ereignet hat. Ein 58-jähriger Porsche-Fahrer befuhr die Autobahn von Oberndorf kommend in Richtung Rottweil, als er aufgrund Aquaplaning und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen eines Parkplatzes und prallte gegen mehrere Sträucher und kleine Bäume. Bei dem Unfall wurde die 57-jährige Beifahrerin des Porschefahrers leicht verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

