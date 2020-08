Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

B 31n, Lkrs. KN) Schwerer Auffahrunfall (17.08.2020)

Stockach (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt sieben verletzten Personen hat sich am heutigen Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B 31 n, kurz nach der Abfahrt Stockach-Ost der A 98, ereignet. Ein 48-jähriger VW Touran-Fahrer war in Richtung Überlingen unterwegs und fuhr vermutlich infolge Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden VW T-Roc eines 56-jährigen Mannes auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht und seine 52-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Im VW Touran wurde ein Kind schwer, drei Kinder und der Fahrer leicht verletzt. Die zwei Schwerverletzten wurden nach notärztlicher Erstversorgung mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser eingeliefert. Die leicht verletzten Personen und Kinder wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Vor Ort waren neben mehreren Rettungs- und Notarztfahrzeuge, die Autobahnmeisterei und die Freiwillige Feuerwehr Stockach im Einsatz. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw, an denen ein Gesamtsachschaden von über 60.000 Euro entstanden sein dürfte, musste von Abschleppdiensten abtransportiert werden. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste die B 31 n bis gegen 18.00 Uhr komplett gesperrt werden.

