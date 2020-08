Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach - B 31n/Lkrs. KN) Verkehrsunfall infolge eines Wendeversuchs (16.08.2020)

Stockach - B 31 n (ots)

Viel Glück hatten insgesamt neun Insassen zweier Fahrzeuge bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr auf der B 31 n. Ein 34-jähriger fuhr aus einer Haltebucht in Richtung Überlingen auf die B 31 n auf. Aufgrund des stockenden Verkehrs wollte er sein Fahrzeug, welches mit sechs weiteren Insassen besetzt war, wenden und übersah einen auf dem linken Fahrstreifen befindlichen VW Golf einer 68-jährigen Frau. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro. Keiner der Fahrzeuginsassen wurde verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr bei der Anschlussstelle Stockach-Ost abgeleitet. Vor Ort waren neben der Autobahnmeisterei Engen auch die Freiwille Feuerwehr Stockach und Bodman-Ludwigshafen.

