Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen

Lkrs. KN) Reh steckt in Zaun fest (16.08.2020)

Steißlingen (ots)

Zu einem Einsatz von mehreren Polizeibeamten, zwei Jagdpächtern und der Autobahnmeisterei kam es am Sonntagmorgen, gegen 7.30 Uhr, auf der L 223 zwischen Steißlingen und Orsingen. Ein besorgter Bürger meldete der Polizei, dass sich bei der Autobahnbrücke ein Reh im Zaun hängen würde. Die Polizeibeamten stellten fest, dass das Reh an den Hinterläufen verletzt war. Als der zuständige Jagdpächter vor Ort war, überquerte das Reh die Autobahn und verfing sich am Zaun auf der anderen Straßenseite. Das Reh war schwer verletzt und musste durch den Pächter von seinem Leiden erlöst werden. Während des Einsatzes wurde die Autobahn A 98 durch die Autobahnmeisterei für kurze Zeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Schweigler/ Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell