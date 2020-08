Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Unterrotenstein) Brand einer landwirtschaftlichen Scheune

Rottweil (ots)

Vermutlich durch einen Blitzeinschlag ist am Montagabend eine landwirtschaftliche Scheune gegen 18:20 Uhr in Unterrotenstein in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand das Gebäude bereits in Vollbrand. In der Scheune waren Stroh und Heu gelagert, weiterhin war ein älterer Schaufellader untergestellt. Das Fahrzeug wurde durch den Brand beschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rottweil und Deißlingen befinden sich weiter im Löscheinsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

