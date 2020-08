Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Lkrs. RW) Mehrere Autos zerkratzt (11.08.2020 - 14.08.2020)

Sulz am Neckar (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu mehreren Sachbeschädigungen, welche im Zeitraum von Dienstag, 11.08.2020, bis Freitag, 14.08.2020, in der Straße "Am Brunnenbach" begangen wurden. Ein oder mehrere Täter haben die Motorhauben zweier Autos, die im einem Hof parkten, zerkratzt. Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Autos auf diese Art und Weise beschädigt wurden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz am Neckar, Tel. 07454 92746, zu melden.

