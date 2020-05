Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - Brand im Imbiss

Montag, 25.05.2020, 14:40 Uhr

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei kommt es am frühen Montagnachmittag in der Werrastraße im Stadtteil Gonsenheim. In einem dortigen Imbiss kommt es gegen 14:40 Uhr zu einem Fritteusenbrand, der von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden kann. Teile des Imbisses, insbesondere die Küche, werden beschädigt. Personen werden nicht verletzt. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

