POL-ME: Unter Angabe von falschen Personalien Pakete bestellt: Polizei fasst Betrüger - Langenfeld - 2004172

Mit einer besonders dreisten Masche hat am Montag (27. April 2020) und am Dienstag (28. April 2020) ein Mann aus Köln versucht, hochwertige Smartphones zu entwenden. Die Polizei konnte den Betrüger jedoch festnehmen.

Das war geschehen:

Bereits am gestrigen Montag hatte gegen 9:30 Uhr ein Paketlieferant ein Päckchen mit einem hochwertigen Smartphone an eine Wohnanschrift an der Straße "Auf dem Sändchen" in Langenfeld ausliefern sollen. Als der Zusteller vor Ort seinen Transporter parkte, kam ihm auch schon ein Mann entgegen und gab sich als der rechtmäßige Empfänger des Pakets aus. Tatsächlich wies sich der Mann auch mit einem Personalausweis aus, dessen Daten mit denen auf dem Paket übereinstimmten. Da der Mann jedoch nach Empfang des Paketes nicht ins Haus ging, kam dem Paketzusteller die Situation merkwürdig vor. Als er an dem Haus nachschaute, stellte er fest, dass in dem Haus niemand mit dem Namen wohnte, an den das Paket eigentlich verschickt werden sollte. Danach setzte der Zusteller jedoch seine Tour fort.

Am heutigen Dienstag sollte dann der gleiche Paketzusteller erneut ein hochwertiges Smartphone an die Adresse Auf dem Sändchen ausliefern - an den gleichen Namen wie bereits am Vortag. Als der Zusteller erneut auf den gleichen Mann wie am Montag traf, verweigerte er ihm dieses Mal die Zustellung. Daraufhin rastete der Mann aus und schlug auf den Paketzusteller ein, wobei dieser leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der vermeintliche Empfänger zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Paketzusteller machte weitere Zeugen auf die Situation aufmerksam und alarmierte nun die Polizei. Dann verfolgte er den Mann mit seinem Lieferwagen. So konnte er den Flüchtigen schließlich vor einem Supermarkt am Ende der Hauptstraße einholen, wo der Betrüger von der Polizei festgenommen wurde.

Bei der Durchsuchung des 35 Jahre alten Mannes aus Köln stellten die Beamten mehrere gefälschte Ausweise mit seinem Foto sicher. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Langenfeld gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Derzeit dauern die weiteren Ermittlungen gegen ihn an.

