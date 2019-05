Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Garage aufgebrochen - Werkzeuge gestohlen

Kleve (ots)

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Dienstag (28.05.) die Garage eines Hauses auf der Gartenstraße in Materborn aufgebrochen. Dort erbeuteten sie neben einem Hollandrad diverse teilweise hochwertige Werkzeuge wie eine Kettensäge, einen Hochdruckreiniger und einen Laubsauger. Darüber hinaus wurde das Garagentor beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Einbruch wurde durch den Eigentümer gegen 07:50 Uhr bemerkt. Aufgrund einer gebrochenen Leiste am Garagentor geht die Polizei davon aus, dass es zu einer bemerkbaren Geräuschkulisse gekommen sein muss und sucht jetzt Zeugen. Hinweise an die Kripo in Kleve, Telefon 02821-5040. (SI)

