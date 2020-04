Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Überfall auf Kiosk in Dahl

Mönchengladbach (ots)

Eine Frau und zwei Männer haben am Ostermontag (13. April) gegen 14.30 Uhr einen Kiosk am Buscherplatz in Dahl überfallen.

Zunächst kam die Frau in den Kiosk und kaufte Zigaretten. Wenige Minuten später kehrte sie zurück. Gleichzeitig mit ihr betrat ein Mann den Kiosk, ein weiterer Mann blieb im Eingangsbereich stehen. Die Frau schubste den Kioskmitarbeiter und schlug ihn. Der Mann, der sich mit ihr im Kiosk aufhielt, griff sich einen Laptop. Alle drei Täter flüchteten in Richtung Richard-Wagner-Straße. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung in der Umgebung verlief ergebnislos.

Der Kioskmitarbeiter beschreibt die Frau als dunkelhaarig und schlank. Sie sei mit einer dunklen Jacke und einem grauen Sweatshirt bekleidet gewesen. Der eine Mann wird als korpulent mit Glatze beschrieben. Er habe eine schwarze Jacke mit roten Applikationen im Bereich der Schultern getragen. Alle drei Täter sollen laut Aussage des Kioskmitarbeiters Osteuropäer, möglicherweise Polen, gewesen sein.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an 02161-290. (km)

