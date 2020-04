Polizei Mönchengladbach

POL-MG: zwei Brände und eine Körperverletzung bis zum Ostersonntag

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagabend gegen 23.50 h bemerkte eine Bewohnerin der Plattenstraße in Wanlo ein Feuer im Hof des Hauses. Dieses griff schnell auf das Dach und einen geparkten PKW über. Zum Glück waren Feuerwehr und Rettungskräfte schnell vor Ort. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand vermutlich 6-stelliger Sachschaden. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen fort.

Am Samstagabend brannte eine private Sauna gegen 19.40 h im Keller eines Einfamilienhauses Am Hülserhof in Lürrip. Die Bewohner blieben zum Glück unverletzt, jedoch wurde das gesamte Haus sehr stark verrußt. Auch hier ermittelt sie Kriminalpolizei zur Brandursache.

Am Freitag gegen 23.10 h beobachtete ein Zeuge eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen auf dem Platz der Republik. Eine Person fiel dabei zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Tatverdächtige entfernte sich, auch der Hinweisgeber konnte nicht mehr angetroffen werden. Dieser Zeuge oder weitere Beobachter werden gebeten, die Polizei Mönchengladbach unter 02161 - 290 zu kontaktieren.

Ansonsten verliefen die Feiertage in Mönchengladbach bislang relativ ruhig. Nach Einschätzung der Polizei befolgen nahezu alle Bewohner die Verhaltensvorschriften der "Schutzverordnung Corona" insbesondere in der Öffentlichkeit.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell