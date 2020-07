Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus PKW

Zweibrücken (ots)

Zeit: 04.07.2020, 01:10 - 01:25 Uhr Ort: Zweibrücken, Wattweilerstraße SV: Ein noch unbekannter männlicher Täter entwendete im o.g. Zeitraum Bargeld aus einem in der Wattweiler Straße abgestellten PKW. Der graue Mazda MX 5 mit ZW-Kennzeichen war in der Hofeinfahrt des Geschädigten abgestellt. Der Täter gelangte über die Beifahrerseite, vermutlich unter Einsatz eines Funksignals, ins Fahrzeuginnere und durchsuchte dieses. Bei dem Täter soll es sich um eine Person im Alter von 35-50 Jahren, einer langen Hose, Jacke mit reflektierendem Querstreifen, Baseball-Cap und einer Bauchtasche zu erkennen. Der Täter flüchtete anschließend in einem, mit einer zweiten Person besetzten PKW, von der Örtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell