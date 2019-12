Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1781) Innenminister Joachim Herrmann, Polizeipräsident Roman Fertinger und Polizeibeamte am Sternstundenstand

Nürnberg (ots)

Das Polizeipräsidium Mittelfranken beteiligt sich auch heuer wieder an der Sternstunden-Benefizaktion am Nürnberger Christkindlesmarkt.

Am Mittwoch, 18.12.2019, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr werden Polizeibeamte in Uniform in ihrer Freizeit am Sternstundenstand stehen und Sterne gegen eine Spende abgeben. Alle Kolleginnen und Kollegen haben sich freiwillig für den Dienst an der guten Sache gemeldet. Tatkräftige Unterstützung erhalten sie

in der Zeit von ca. 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr von Innenminister Joachim Herrmann und Polizeipräsident Roman Fertinger.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Elke Schönwald/n

