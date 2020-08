Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen/Lkrs. KN) Motorradfahrer rutscht auf Dieselspur aus (14.08.2020)

Gottmadingen (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden von rund 1.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am letzten Freitag gegen 13 Uhr im Kreisverkehr zwischen Bietingen und Gottmadingen ereignet hat. Ein 53-jähriger Motorradfahrer war in den Kreisverkehr aus Richtung Bietingen eingefahren, als er aufgrund einer Dieselspur zu Fall kam. Der 53-Jährige verletzte sich hierbei leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Von wem die Dieselspur stammte, ist bislang unklar. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu dem Verursacher der Dieselspur machen können, werden gebeten, den Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, zu informieren.

