Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Autoscheibe beschädigt; Leonberg: Mitarbeiter der Müllabfuhr angefahren und verletzt

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: Autoscheibe beschädigt

Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, sucht Zeugen zur Beschädigung eines weißen Renault Kangoo, der am Freitag zwischen 09:45 und 10:30 Uhr auf dem Parkstreifen an der Ecke Salzburger Straße/Scheibbser Straße abgestellt war. In diesem Zeitraum wurde die Scheibe der Fahrertür vollständig zerstört. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten zu melden.

Leonberg: Mitarbeiter der Müllabfuhr angefahren und verletzt

Am Freitag gegen 9.50 Uhr wurde ein Mitarbeiter der Müllabfuhr in der Leonberger Straße in Leonberg-Eltingen von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der Mitarbeiter war gerade dabei mehrere Mülleimer zum Müllfahrzeug zu transportieren. Hierbei lief er, vermutlich ohne auf den Fahrverkehr zu achten, rückwärts mit den Mülleimern vom Gehweg auf die Fahrbahn. Ein herannahender 89-jähriger Citroen-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Mann, der aus Sicht des Citroen-Fahrers direkt vom rechtsseitigen Gehweg auf die Fahrbahn trat. Der Mitarbeiter der Müllabfuhr wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit nichts Näheres bekannt. Am Citroen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

