Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Einbruch in Büro; Herrenberg: Radfahrerin touchiert und weggefahren

Ludwigsburg (ots)

Deckenpfronn: Einbruch in Büro

Nach Aufhebeln eines Fensters gelangte ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag ins Büro eines Betriebes an der Daimlerstraße. Er durchsuchte Schränke und Schubladen und ließ einen kleineren Bargeldbetrag mitgehen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 25390, entgegen.

Herrenberg: Radfahrerin touchiert und weggefahren

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 19:10 Uhr an der Einmündung Horber Straße/Alzentalstraße ereignet hat. Der unbekannte Fahrer eines blauen Pkw war auf der Horber Straße unterwegs und wollte nach links in die Alzentalstraße abbiegen. Dabei achtete er nicht auf eine entgegenkommende 69-jährige Radfahrerin, die er touchierte und zu Fall brachte. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Dessen ungeachtet setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell