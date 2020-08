Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Schultür beschädigt; Vaihingen-Enz/Kleinglattbach: Einbruch in Bürogebäude

Ludwigsburg (ots)

Löchgau: Schultür beschädigt

Mit mehreren Steinwürfen haben unbekannte Täter am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag die Verglasung der Haupteingangstür der im Umbau befindlichen Jakob-Löffler-Schule in Löchgau beschädigt und dabei etwa 1.000 Euro Sachschaden angerichtet. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07142 40508-0, bittet um Hinweise.

Vaihingen-Enz/Kleinglattbach: Einbruch in Bürogebäude

Mit brachialer Gewalt sind unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag beim Einbruch in ein Bürogebäude an der Uhlandstraße in Kleinglattbach vorgegangen. Von einer Dachfläche aus hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Dort durchbrachen Sie eine Wand, durchsuchten mehrere Schränke und machten sich mit vermutlich mit einem Winkelschleifer an einem Tresor zu schaffen. Der hielt den Aufbruchsversuchen aber Stand. Ob den Unbekannten Diebesgut in die Hände gefallen ist, steht derzeit noch nicht fest. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden beläuft sich aber auf etwa 10.000 Euro. Personen, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Uhlandstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

