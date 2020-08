POL-LB: Marbach am Neckar: Pfefferspray gegen Kontrahenten eingesetzt; Pleidelsheim: Farbschmierer treibt sein Unwesen; Großbottwar: Mit Funkenschlag und Alkohol auf dem Roller

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Marbach am Neckar: Pfefferspray gegen Kontrahenten eingesetzt

Im Bereich der Straße Wiesbadener Platz in Marbach am Neckar, Wohngebiet Hörnle, kam es am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr, zu Streitigkeiten zwischen einem 54- und einem 28-Jährigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten die beiden Kontrahenten in Streit, weil der Ältere den Jüngeren kritisierte. Im Verlauf des Streits habe der Jüngere den 54-Jährigen beleidigt und diesem schließlich noch Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der 54-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Der 28-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Pleidelsheim: Farbschmierer treibt sein Unwesen - Tatverdächtiger ermittelt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Pleidelsheim eine Person von Zeugen dabei beobachtet, wie sie ihre Abneigung gegen eine politische Partei zum Ausdruck brachte, indem sie einen Schriftzug an vielen Gebäuden und Gegenständen im öffentlichen Raum mit Farbe anbrachte. Aufgrund der Zeugenhinweise konnte ein 39-jähriger Tatverdächtiger im Rahmen einer polizeilichen Fahndung noch in der Nacht auf einem Spielplatz in Pleidelsheim vorläufig festgenommen werden. Nach bisherigen Ermittlungen wurden entsprechende Farbantragungen im Bereich der Bushaltestelle "Wiegehalle", der Grundschule sowie einer Tankstelle festgestellt. Den Tatverdächtigen erwartet daher eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

Großbottwar: Mit Funkenschlag und Alkohol auf dem Roller

Einer Polizeistreifenwagenbesatzung fiel am Donnerstagabend, gegen 22.40 Uhr, ein Motorrollerfahrer auf, welcher in Schlangenlinien auf der Kleinbottwarer Straße in Großbottwar unterwegs war. Außerdem konnten die Polizisten Funkenflug an dem Fahrzeug erkennen. Bei einer im Anschluss durchgeführten Verkehrskontrolle konnten die Gründe sowohl für die Fahrt in Schlangenlinien als auch für den Funkenflug ermittelt werden. Ein bei dem 58-jährigen Rollerfahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab knapp zwei Promille. Die Stütze des Rollers berührte aufgrund eines technischen Defekts den Boden und verursachte so den Funkenflug. Den Rollerfahrer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

