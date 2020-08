Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall im Kreuzungsbereich; Ludwigsburg: Radfahrer leicht verletzt; Ludwigsburg: Auf geparkten Lkw aufgefahren

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Unfall im Kreuzungsbereich

Etwa 50.000 Euro Sachschaden forderte am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Vischerstraße/Fuchshofstraße. Der 77-jährige Fahrer eines Mercedes war auf der Vischerstraße in Richtung Fuchshofstraße unterwegs und achtete beim Überqueren des Kreuzungsbereichs nicht auf den von rechts heranfahrenden Mercedes eines 20-Jährigen. Beim Zusammenstoß der Autos wurde der Mercedes des 20-Jährigen nach rechts abgewiesen und stieß am Fahrbahnrand gegen einen geparkten Renault. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt.

Ludwigsburg: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 19-jähriger Radfahrer am Donnerstag gegen 10:50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Stuttgarter Straße zugezogen. Er wartete dort an einer Fußgängerampel, um die Straße zu überqueren. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr er los. Die 66-jährige Fahrerin eines Hyundai achtete vermutlich nicht auf das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der wurde über die Motorhaube zu Boden geworfen. Er wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt.

Ludwigsburg: Auf geparkten Lkw aufgefahren

Vermutlich aufgrund einer Kreislaufschwäche ist der 40-jährige Fahrer eines Transporters am Donnerstag gegen 15:40 Uhr in der Maybachstraße ungebremst auf einen geparkten Lkw aufgefahren. Dabei entstand Sachschaden von etwa 35.000 Euro. Der 40-Jährige blieb unverletzt. Sein Transporter war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell