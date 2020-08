POL-LB: Kornwestheim: Betrügerischer Rohrreiniger

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Einem betrügerischen Rohrreiniger ist eine Frau in Kornwestheim am Dienstagabend aufgesessen. Nachdem das Wasser in der Badewanne nicht mehr abgelaufen war, suchte sie im Internet nach einem Rohrreinigungsservice. Wenig später kam ein Monteur vorbei, war zweieinhalb Stunden bei der Arbeit und verlangte dafür über 1.800 Euro. Dabei berechnete er am Dienstag sogar einen "Sonntagszuschlag". Die verblüffte Frau bezahlte direkt per EC-Karte.

Die Polizei rät:

Überlegen Sie genau, ob sie ein aufgetretenes Problem außerhalb der normalen Geschäftszeiten beheben lassen müssen und dafür einen Notdienst brauchen.

Klären Sie vor Auftragserteilung die Art der Bezahlung. Seriöse Firmen bieten immer die Zahlung nach Rechnungsstellung an.

Wenn ihnen die Rechnung übertrieben hoch vorkommen, dann verweigern sie eine direkte Bezahlung. Sollten sie vor Ort zur direkten Zahlung gedrängt werden, dann verständigen Sie die Polizei.

