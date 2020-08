Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unbekannter stört Geburtstagsfeier und wird gewalttätig; Böblingen: Zeugen zu Unfall in der Berliner Straße gesucht

Steinenbronn: Unbekannter stört Geburtstagsfeier und wird gewalttätig

Eine Geburtstagsfeier in der Stuttgarter Straße in Steinenbronn wurde am Donnerstagabend durch einen unbekannten Täter jäh unterbrochen. Gegen 22.50 Uhr betrat der ungebetene Gast die Feier. Mutmaßlich überwand er hierzu einen Zaun. Anschließend begann er die Feiernden auf das Übelste und in rassistischer Weise zu beleidigen. Als er von einem 57 Jahre alten Mann aufgefordert wurde zu gehen, reagierte der Unbekannte nicht. Daraufhin schob ihn der 57-Jährige zurück. Der Täter griff dem Mann hierauf plötzlich an den Hals und begann ihn zu würgen. Zwei 20 und 22 Jahre alte Zeugen kamen ihm zur Hilfe und konnten den Täter zunächst am Boden festhalten. Schließlich gelang es diesem jedoch sich aufzurichten und, indem er wieder über den Zaun kletterte, die Flucht zu ergreifen. Der Täter wurde als etwa 25 Jahre alt, 175 cm groß und schlank beschrieben. Er hat dunkle, kurze Haare und einen Bart. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699 - 0, bittet Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich zu melden.

Böblingen: Zeugen zu Unfall in der Berliner Straße gesucht

Am Donnerstag ereignete sich gegen 13.00 Uhr in der Berliner Straße in Böblingen ein Unfall, zu dem das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, noch Zeugen sucht. Eine 29 Jahre alte Toyota-Fahrerin, die eine gleichaltrige Beifahrerin an Bord hatte, wollte rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Zeitglich versuchte ein 19 Jahre alter Audi-Lenker ebenfalls rückwärts aus der gegenüberliegenden Parklücke herauszufahren. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden PKW. Die Beifahrerin und der 19-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro. Es wird insbesondere eine Zeugin gesucht, die mit einem schwarzen Mercedes unterwegs gewesen sein soll.

