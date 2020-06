Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/BAB 6: 35-jähriger Mann flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen und Geschädigte gesucht

Walldorf/BAB 6 (ots)

Am Sonntagabend flüchtete auf der A 6 bei Walldorf ein 35-jähriger Mann mit seinem Opel vor einer Polizeikontrolle. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 21.30 Uhr mit seinem Opel auf der A 6 in Höhe der Tank- und Rastanlage Hockenheim - West, in Richtung Heilbronn fahrend auf. Er wurde mittels Leuchtschrift und Blaulicht aufgefordert dem Streifenwagen zu folgen. Dies befolgte er zunächst. Am Autobahnkreuz Walldorf fuhr er jedoch wieder auf die Durchgangsfahrbahn in Richtung Heilbronn und beschleunigte stark. Anschließend versuchte er mit einer Geschwindigkeit von bis zu 220 km/h zu flüchten. Auch im Baustellenbereich fuhr er mit dieser Geschwindigkeit. Die Beamten folgten dem Flüchtenden bis zur Anschlussstelle Bad Rappenau, wo der 35-Jährige die Autobahn verließ. Beim Auffahren auf die Bundesstraße 39 verlor er fast die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schlingern. Plötzlich stoppte er sein Fahrzeug und blieb im Auto sitzen. Der Mann wurde zunächst aus dem Fahrzeug gezogen, ließ sich dann aber widerstandslos festnehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Zudem waren Anzeichen für Drogenkonsum erkennbar. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der Durchsuchung seines Opel fanden die Beamten Kleinmengen verschiedener Rauschgift.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wird nun wegen Nötigung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsteilnahme unter Alkohol- und Drogeneinfluss ermittelt.

Während seiner Flucht gefährdete der 35-Jährige mehrere Verkehrsteilnehmer und nötigte sie. Teilweise kam es mehrfach fast zu Kollisionen. Die geschädigten Verkehrsteilnehmer werden, ebenso wie Zeugen des Vorfalls, gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227735826-0 zu melden.

