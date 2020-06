Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Unfall zwischen Radfahrern - zwei Leichtverletzte

Heidelberg (ots)

Bei einem Fahrradunfall sind am Samstag gegen 14.45 Uhr zwei Beteiligte gestürzt und wurden leicht verletzt. Ein 16-jähriger war auf dem Radweg in der Mannheimer Straße stadtauswärts in Richtung Edingen-Neckarhausen unterwegs. Aus unbekannten Gründen geriet er nach links, so dass es zum Schulterkontakt mit einem entgegenkommenden 46-jährige Fahrradfahrer kam. Beide Unfallbeteiligte stürzten zu Boden. Ihre Verletzungen wurden durch Sanitäter eines zufällig vorbeikommenden DRK-Fahrzeuges an der Unfallstelle versorgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell