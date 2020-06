Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Werkzeugkasten aus Fahrzeug entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen die vordere rechte Seitenscheibe eines Mazdas ein, der am Paul-Martin-Ufer in Höhe des Anwesens 5a geparkt war, und entwendeten einen Werkzeugkasten und ein elektronisches Gerät im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Fahrzeugbesitzer hatte sein Auto in der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr dort abgestellt und wurde am Samstagmorgen gegen 7 Uhr auf den Schaden aufmerksam. Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter geben oder Angaben zum Tathergang machen kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 0621/174-3301 an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt.

