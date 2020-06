Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: BAB 1, Lohne: Zwei Verkehrsunfälle bei Starkregen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 13.06.2020, gegen 18:40 Uhr, kam es in Lohne, auf der A 1 im Bereich der Anschlussstelle Lohne/Dinklage in Fahrtrichtung Bremen, bei starkem Regen zu zwei Unfällen mit Sachschaden. Zunächst geriet ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Bremen infolge unangepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß zweimal gegen die Schutzplanken. Unmittelbar danach geriet ein 41-jähriger Mann aus Osnabrück mit seinem Pkw ins Schleudern. Der Osnabrücker kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ca. 14 000 Euro. Der Schaden an den Schutzplanken beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell